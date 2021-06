Salerno, barriere sulle spiagge: al via la rimozione. Ce ne parla Eleonora Tedesco in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Una dopo l’altra, a partire da stanotte e fino a lunedì mattina, cadranno le barriere tirate su da alcuni titolari di stabilimenti balneari lungo il litorale della zona orientale. Con l’inizio della stagione estiva, i salernitani hanno scoperto che i lidi privati avevano delimitato la spiaggia avuta in concessione con palizzate in legno bianco e, in alcuni casi, persino con degli assi che lasciavano intravedere il mare al di là. Un modo per differenziare la loro porzione di spiaggia con quelle immediatamente a ridosso, spesso arenili pubblici. Al di là dell’impatto estetico, comunque, l’iniziativa dei gestori dei lidi aveva scatenato anche parecchie polemiche tra i salernitani. Ebbene, entro la prossima settimana, dunque, gli sbarramenti in legno dovranno essere sostituiti con delle corde.

L’aut aut dell’Amministrazione. Ma come si è giunti a questa decisione? Non certo attraverso una moral suasion nei confronti dei privati, tutti regolarmente autorizzati; ma piuttosto con la prospettiva della demolizione delle barriere con relative pesanti sanzioni: questo, secondo indiscrezioni, sarebbe stato il senso del messaggio fatto veicolare già dall’altro ieri dall’Amministrazione agli imprenditori balneari. Dopo che il sindaco Vincenzo Napoli , aveva chiesto maggiori controlli alla Capitaneria di porto e l’assessore all’Urbanistica, Domenico De Maio , s’era impegnato ad effettuare serrati controlli delle concessioni demaniali di ciascuno dei lidi finiti nella bufera, ai titolari degli stabilimenti non è rimasto altro da fare che assecondare il diktat arrivato da Palazzo di Città. Ribadito in un incontro con gli imprenditori anche nel corso di un vertice con il prefetto, Francesco Russo . Un passaggio che ha avuto come risultato il passo indietro che si concretizzerà nella rimozione delle barriere in legno tra lidi e spiagge libere.

La reprimenda del procuratore Centore. Un risultato che potrebbe essere stato “incentivato” anche dallo sfogo via social del capo della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il dottor Antonio Centore , salernitano doc, che vive a pochi metri in linea d’aria dal litorale. «A fronte di tanta protervia – aveva scritto il magistrato a commento di una foto in cui comparivano le palizzate alzate dai gestori dei lidi solo la Bolkestein (la direttiva europea ancora inapplicata in Italia per la quale le concessioni demaniali devono essere assegnate attraverso una regolare procedura di gara, ndr ) potrà salvarci ». «Dove sono il Comune, il Demanio e la Capitaneria? – si chiedeva il pm – A Marina di Vietri sul Mare è perfino peggio, con cancelli, inferriate e chiavistelli che impediscono l’accesso e perfino la vista della passeggiata del lungomare (pubblico)».