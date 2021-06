Roberto Saviano interviene con un video per commentare la decisione del Presidente Vincenzo De Luca che non lo vuole al Festival di Ravello: «Mi sono immaginato il presidente De Luca che riceve l’elenco degli ospiti del Festival di Ravello e vede il mio nome ed esclama: “Qua ci sta Roberto Saviano? E come si è permesso Scurati di invitarlo a casa mia? Non esiste proprio, va cancellato”. Vincenzo lo sceriffo considera la Campania una sua proprietà, il suo regno. Vi spiego cosa è successo. Sono stato invitato al Festival di Ravello. Il cda propone gli ospiti e poi il `cdi´, il comitato di indirizzo composto da figure politiche amiche di De Luca. A titolo gratuito io sarei andato al Festival e non è giusto perché gli ospiti sono l’anima del Festival ed andrebbero pagati (ma non è il mio caso). Purtroppo i Festival culturali sono sempre più determinati dalla politica. Ma si deve invitare non per amicizia ma perché si ritiene che quella figura sia importante per il Festival. Le scelte devono essere libere, altrimenti che presidente sei di un Festival? De Luca non vuole e quindi non andrò al Festival, ma a Ravello ci andrò spero presto perché è una terra che amo, la cui bellezza non dipende dagli amministratori che l’hanno solo ereditata, non l’hanno creata loro. Stanno avvelenando un Festival che poteva essere meraviglioso in una terra meravigliosa, ma è condizionato dalla consorterie. Nessun problema, don Vicié, non ci sarò… arripigliateve tutt chell che è o vuost…».