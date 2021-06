Il ministero della Salute ha appena diramato una precisazione, specificando che rimane il limite di quattro persone per tavolo per pranzi e cene nei locali. Il chiarimento arriva nel giorno in cui riaprono i ristoranti al chiuso, anche la sera, in zona gialla. In zona bianca – e cioè in questo momento in Molise, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – i bar, le pizzerie, le pasticcerie, i ristoranti, le gelaterie e i pub avevano riaperto anche al chiuso già da ieri.

Il ministero, come riporta fanpage, fa sapere che in tutte le attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che i commensali siano tutti conviventi. La norma era contenuta nel dpcm dello scorso 2 marzo, richiamata nel dl del 22 aprile, quello delle riaperture, e anche nella premessa delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali varate il 28 maggio. Il limite resta in vigore sia nelle zone gialle che in quelle bianche.

Foto 2 di 2



In un primo momento, prima che arrivasse il chiarimento del ministero, sembrava che la norma non fosse più valida, e che fosse possibile riorganizzare grandi tavolate a pranzo e a cena, sia all’aperto sia al chiuso, senza una soglia fissa consentita. Oltre a questa misura restrittiva resta anche l’obbligo di distanziare i tavoli e l’obbligo di mascherina, ma solo quando ci si alza. Il Cts aveva invece raccomandato l’uso del dispositivo di protezione anche al tavolo al chiuso, nei momenti in cui i clienti non mangiano o non bevono, ma la richiesta non è stata accolta nelle linee guida.

Per quanto riguarda la ristorazione in zona bianca, tutti i locali possono comunque rimanere aperti senza limiti d’orario, sia all’aperto sia al chiuso. In zona gialla invece è ancora in vigore il coprifuoco fino alle 23. Nei bar poi si potrà consumare anche al banco, ma solo se tra i clienti è possibile mantenere una distanza di un metro. Sia nella fascia bianca sia in quella gialla i gestori devono tenere un registro dei clienti.