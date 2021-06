Rissa in spiaggia a Meta, calca in piazza a Sorrento. Il post Covid non migliora la gente

Rissa a Meta, calca a Sorrento. Il post Covid non migliora la gente. Il dopo lockdown da coronavirus covid – 19 in Campania riporta le stesse problematiche di sempre. Da oggi fine del coprifuoco delle 23, si arriva a mezzanotte, ma di fatto un vero e proprio coprifuoco, in Penisola sorrentina non c’è. Non è colpa dei locali, che subiscono assurde limitazioni, rispetto ad analoghe località turistiche di paesi competitor in Europa, ma dell’animo della gente che non è migliorato. Venerdì sera una maxi rissa nei pressi della spiaggia a Meta , sulla passeggiata , e sabato sera calca in piazza a Sorrento, sono i primi segnali che bisogna subito fermare.