Rinviata a data da destinarsi la manifestazione “Positano spiagge e fondali puliti”

Positano. Aldo Apuzzo, presidente dell’associazione Positano Diving Center, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook comunica:

Con dispiacere avverto gli amici sub che la manifestazione “Positano spiagge e fondali puliti”, per motivi a me sconosciuti, è stata rinviata a data da destinarsi. Pertanto cari amici sub e non, se avranno voglia e piacere di farlo decideranno le alte sfere, io ringrazio gli sponsor che hanno aderito ma prometto questo: io ho sempre cercato di rendere vivo il ricordo di questa manifestazione iniziata dal nostro compianto Roberto Lucibello, primo promotore ed istruttore sub; cercherò di organizzarla a breve come libero cittadino e come asd “Positano diving center”, con l’aiuto dell’associazione “Macchia Mediterranea” e del presidente Daniele Esposito che ha sempre aderito. Oggi chiederò alle autorità marittime, anche loro sempre presenti e disponibili, come poter interagire personalmente. Sono apolitico e non ho remore o astio verso nessuno e nessun’altra associazione oppure organizzazioni, che in molti casi sono arrivate solo per rendersi visibili per un giorno. I miei amici sub e i miei amici sponsor amano Positano, solo questo ci tenevo nel chiarire. Poi ognuno ne tragga le proprie conclusioni. Io ho valutato le mie. Grazie.