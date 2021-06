Recruiting Day a Sant’Agnello: il servizio del TGR. Venerdì 4 giugno 2021, presso il Seven Hostel di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, si è tenuto un Recruiting Day, durante il quale i giovani della Campania hanno potuto sostenere diversi colloqui con diversi hotel, aziende turistiche ristorative e grande distribuzione.

Ogni candidato si è seduto ad un tavolino con una azienda ed h avuto circa 10 minuti per convincere l’azienda, per poi cambiare tavolino per incontrare un’altra delle aziende presenti, fino ad un massimo di tre colloqui per candidato.

Anche il TGR ha mandato in onda un servizio proprio su questo grande Recruiting Day, sul quale hanno scommesso ScuolaLavoroTurismo Associazione ed ente formativo di Castellammare di Stabia e Gesfor, Agenzia del lavoro nazionale. Il motto? Se l’incrocio è fatto bene, i camerieri si trovano!