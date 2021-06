Ravello, tra ieri ed oggi moltissime adesioni per i vaccini degli under 18 all’ospedale di Castiglione

Ravello. Grande successo per le vaccinazioni ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e tra ieri ed oggi, giornata dedicata appunto ai giovanissimi, sono stati molti gli under 18 a presentarsi per poter ricevere la prima dose di vaccino Pfizer. Stante l’elevato numero di richieste si è deciso di programmare un nuovo open day per i giovani dai 12 ai 18 anni che si svolgerà nella giornata di mercoledì 9 giugno.

Un bellissimo segnale da parte dei giovanissimi che ci auguriamo serva da esempio ed incoraggiamento affinché tutti aderiscano alla campagna vaccinale.