Ravello, le nuove date per le seconde dosi presso il Centro Vaccinale del P.O. Costa d’Amalfi – Castiglione

La P.A. I Colibrì comunica le nuove date per la somministrazione delle seconde dosi presso il Centro Vaccinale del P.O. Costa d’Amalfi – Ravello: «Così come comunicato a ciascuno per mail, alcune date hanno ricevuto variazioni. Le elenchiamo di seguito.

Tutti coloro che avevano convocazione per sabato 19 giugno sono stati ripianificati per domenica 20 giugno, si fa presente che l’orario di apertura del centro per domenica 20 giugno è dalle 9:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per lunedì 21 giugno sono stati ripianificati per martedì 22 giugno, si fa presente che l’orario di apertura del centro per martedì 22 giugno è dalle 14:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per i giorni venerdì 25 giugno e martedì 29 giugno sono stati ripianificati per mercoledì 30 giugno, si fa presente che l’orario di apertura del centro per mercoledì 30 giugno è dalle 14:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per giovedì 1 luglio sono stati ripianificati a venerdì 2 luglio, si fa presente che l’orario di apertura del centro per venerdì 2 Luglio è dalle 14:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per sabato 3 luglio sono stati ripianificati a lunedì 5 luglio, si fa presente che l’orario di apertura del centro per lunedì 5 Luglio è dalle 14:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per i giorni domenica 4 luglio e martedì 6 luglio sono stati ripianificati a mercoledì 7 Luglio, si fa presente che l’orario di apertura del centro per mercoledì 7 Luglio è dalle 14:00 alle 20:00.

Tutti coloro che avevano convocazione per giovedì 8 luglio sono stati ripianificati a venerdì 9 Luglio, si fa presente che l’orario di apertura del centro per venerdì 9 Luglio è dalle 14:00 alle 20:00.

Per la restante parte tutto resta invariato.

Ricordiamo che a ciascuno di voi è giunta una mail con nuova data e orario e che quella fa fede in ogni caso.

Inoltre cogliamo l’occasione per ricordarvi che IN NESSUN CASO sarà possibile anticipare la somministrazione della seconda dose rispetto alla pianificazione di ognuno».