Ravello. Il benessere olistico a cura della Dott.ssa Antonella Di Palma e di Luisa Cuomo.

I centri estetici e di bellezza in Costiera amalfitana sono diversi e quasi tutti gli alberghi hanno un salone di bellezza addirittura una Spa. A Ravello in Via Cigliano però Antonella Di Palma con l’estetista Luisa Cuomo ha avviato una attività nuova, del tutto diversa dalle altre.

Il loro centro benessere si occupa infatti di mente e corpo, del benessere olistico per l’appunto.

L’anima influenza il benessere fisico.

Antonella Di Palma dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di Farmacia all’università Federico II di Napoli al corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche dove si laurea nel dicembre 1999. Dal 1994 al 2007 si dedica a diversi progetti di ricerca al Dipartimento di “Fisiologia e patologia molecolare e cellulare L. Califano , al Policlinico di Napoli con la prof.ssa Angela Acquaviva.

Nel 2000 consegue l’abilitazione alla professione di farmacista . Ma credendo nella naturopatia nel 2017 si iscrive alla scuola di Naturopatia “SISN “ di Catania con sede a Salerno e partecipa successivamente al Seminario del Dott. Ricardo Orozco sul “Principio transpersonale e applicazione locale dei fiori di Bach, a Salerno. Successivamente consegue pure il diploma di massaggiatore sportivo, corso tenuto da Pierluigi Rago.

Al centro si attuano con questo approccio olistico diversi metodi e tecniche come la cromopuntura, la floriterapia di Bach, trattamenti ayurvedici.

Vari disturbi per esempio vengono trattati con la riflessologia plantare quali il disturbo del sonno,mal di testa , ansia e stress. Il centro di Antonella di Palma e Luisa Cuomo si prende cura del benessere corpo e anima per l’appunto.