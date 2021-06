RAVELLO. ORARIO SERVIZIO NAVETTA INTERNA In vigore dal 5 luglio 2021



Tariffe e titoli di viaggio:

– Utenti residenti: € 1,00 per giorno di emissione; – Utenti non residenti: € 1,00 per tratta; – Utenti over 65 ed utenti con età inferiore ai 10 anni: gratuito