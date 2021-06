Ravello Festival, saltata conferenza stampa per colpa di un no a Saviano e Speranza?

Oggi doveva essere il giorno del trionfo del Ravello Festival gestione Scurati e invece è il giorno del silenzio. Scelte non condivise? Eppure Scurati era considerato il meglio in questo, e ne ha tutti i requisiti. Un no o un forse su Saviano e Speranza, e non solo, avrebbe creato problemi?

Nessuno conferma, abbiamo provato a chiamare l’avvocato Lentini, ma non siamo a riusciti a sapere altro che Saviano avrebbe avuto una data il 22 agosto. Speriamo solo che qualsiasi sia l’impasse si superi e si vada avanti.