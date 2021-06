Ravello Festival 2021 dal 24 giugno via alla prevendita online dei biglietti

Giovedì 24 giugno (dalle ore 16) via alla prevendita online per gli appuntamenti del Ravello Festival 2021. I biglietti per la 69 esima edizione, che verrà inaugurata giovedì 1 luglio dalla Deutsches Symphonie-Orchester Berlin diretta da Kent Nagano, saranno disponibili sul sito ufficiale www.ravellofestival.com e sul circuito www.etes.it.

Da lunedì 28 giugno sarà operativo il boxoffice di Piazza Duomo a Ravello con il seguente orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Dalla settimana successiva, il punto vendita sarà chiuso di lunedì mentre, nei giorni degli spettacoli, sarà attivo dalle ore 10 fino all’orario di inizio dell’ultima rappresentazione.

Il programma completo e tutti i dettagli sulla vendita sono consultabili su www.ravellofestival.com.

Per info: tel. 089 858422; boxoffice@ravellofestival.com