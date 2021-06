Ravello, falco pellegrino salvato da un contadino: era intrappolato a Villa Cimbrone

Questa mattina a Ravello è stato rinvenuto un falco pellegrino a Villa Cimbrone. Il rapace – come riporta “La Città di Salerno” – non riusciva a volare, ed è stato messo in salvo da un contadino. L’uomo ha ospitato il giovane falco fino all’arrivo degli specialisti.

La Polizia Locale e i Carabinieri della Forestale di Tramonti hanno avviato i contatti con l’Asl Salerno per le dovute analisi. Dagli esami è emerso che il falco soffre di un’infezione gastrointestinale.

Il volatile è ora in cura al centro recupero fauna di Salerno, in attesa della guarigione per poi essere liberato.