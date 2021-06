Ravello, convocato il consiglio Comunale per il 30 giugno: si discuterà della TARI

Ravello, convocato il consiglio Comunale in seduta “straordinaria e pubblica” per il 30 giugno alle ore 17.30 all’Auditorium di Villa Rufolo, in prima convocazione ed il giorno 01/07/2021 in seconda convocazione per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. TARI 2020 Presa d’atto del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2020;

2. TARI 2021 Presa d’atto del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2021 e per il periodo 2021/2023

3. Regolamento per la disciplina della tassa sul Rifiuti (TARI) – Approvazione.

4. Tassa sui rifiuti per l’anno 2021 • Approvazione