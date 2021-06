Ravello: caos Fondazione, crepe in Consiglio

«Dimissioni? Farò le mie valutazioni. Vedremo come evolverà la cosa nei prossimi giorni». Parola di Valerio Pescatore, avvocato, docente universitario e consigliere di indirizzo della “Fondazione Ravello”. Il giurista, assai legato alla Città della Musica, è stato l’unico a non firmare gli “editti”, il comunicato contro il dimissionario presidente Antonio Scurati e la lettera aperta inviata dai componenti del consiglio di amministrazione e dai consiglieri di indirizzo al segretario del Pd Enrico Letta. Sì, i vertici del Pd, perché i dem, nelle ultime ore, s’è spaccato sul caso “Fondazione Ravello”. L’ex presidente del Consiglio di fatto ha tracciato una netta linea di demarcazione rispetto al presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. Il “Premio Strega” del 2019 ha accusato d’aver subito lo stop sulla scelta d’alcuni ospiti del prossimo Festival di Ravello, cioè il ministro della Salute Roberto Speranza e lo scrittore Roberto Saviano. Nomi invisi al “governatore” che guida la Regione, socio fondatore dell’Ente di Villa Rufolo. «Aspetto Saviano e Scurati alla prossima Festa nazionale del Pd. Invito permanente», il laconico tweet al vetriolo dell’ex premier , che suona come una presa di distanze dal presidente Pd, il suo ex viceministro Vincenzo De Luca. I componenti del Consiglio di amministrazione (Diomede Falconio e Paolo Imperato) e di indirizzo (il presidente Lorenzo Lentini, l’ormai ex commissario Almerina Bove, Luigi Buonocore, il sindaco Salvatore Di Martino, Stefano Giuliano e il presidente della Provincia Michele Strianese: insomma, tutti tranne Pescatore) hanno replicato a Letta con una lettera: «Il suo post rischia di fare da sponda su una vicenda rispetto alla quale la politica non c’entra nulla. Sarebbe opportuno che prima di trasformare in martiri della libertà persone che non lo sono, ci si informasse sui fatti». La posizione di quel che resta dei vertici della Fondazione? «Gli organi statutariamente competenti non soltanto non si sono espressi in ordine all’approvazione del programma di incontri fra lo stesso Scurati, Stefano Boeri, Speranza e Saviano, ma non sono mai stati interpellati in argomento dal presidente ». Una posizione evidentemente non condivisa da tutte le anime dell’ente visto che Pescatore ha preferito sottrarsi.