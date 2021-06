Ravello, ancora problemi alla condotta d’acqua a Via Zia Marta: il sindaco pronto a diffidare Ausino.

A causa di un ulteriore guasto alla condotta idrica di Via Zia Marta, in alcune zone del territorio comunale si registrano nuovamente cali di pressione e diffuse mancanze di acqua.

Il traffico veicolare lungo Via Zia Marta subirà delle interruzioni per consentire agli operai della ditta Ausino, già intervenuti, di procedere al ripristino.

Il Sindaco di Ravello, a seguito dei numerosi guasti verificatisi negli ultimi giorni lungo la condotta di Via Zia Marta, provvederà, nella giornata di domani, a diffidare la ditta Ausino Spa, intimandole di realizzare un intervento risolutivo sull’intero tratto in modo da prevenire per il futuro altri incresciosi episodi di questo tipo.