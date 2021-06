Ravello, adeguamento delle tariffe di sosta a pagamento, parcheggio di Piazza Duomo e Auditorium O. Niemeyer.

Il 18 giugno 2021, la Giunta Comunale di Ravello, in Costiera Amalfitana, si è riunita approvando proposta di deliberazione ad oggetto: “Adeguamento delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, l’area parcheggio a sbarra ad

ovest di Piazza Duomo e le aree di parcheggio nei piani sottostanti

all’Auditorium O. Niemeyer”.

Sono, dunque, state aggiornate le tariffe per le aree di sosta a pagamento, prevedendo tariffe differenziate in relazione a zone ed orari, come riportato nel seguente prospetto.

Qui la delibera.