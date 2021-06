Punta Campanella, Sostenibilità ambientale, un premio nazionale per le classi di Massa Lubrense

Sostenibilità ambientale, un premio nazionale per le classi di Massa Lubrense

Due quarte dell’Istituto Pulcarelli-Pastena tra le vincitrici dell’ecopagella 2.0, contest nazionale della piattaforma digitale Educational Goal.

Due classi di Massa Lubrense sono state premiate nell’ambito del concorso nazionale Ecopagella 2.0. Un contest per le scuole realizzato dalla piattaforma digitale Educational Goal, con al centro i temi dell’acqua, della raccolta differenziata, dei cambiamenti climatici, dell’ alimentazione e della mobilità.

Le classi elementari premiate sono la Quarta del plesso di Torca e la Quarta B del plesso di Cesaro. Ogni alunno ha compilato l’ecopagella e risposto a un quiz finale. I premi sono abbonamenti annuali alle riviste Eco e Pianeta Azzurro. Il progetto Educational Goal è stato sviluppato da Achab med in collaborazione con l’Istituto Schole’.

Le classi premiate hanno partecipato quest’anno ad Ecolubrafriendly, il progetto di Educazione Ambientale promosso dal Comune di Massa Lubrense, dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella e da Terra delle Sirene con il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico Pulcarelli-Pastena. Le lezioni si sono tenute in Dad e in Did e hanno riguardato i temi dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità. I risultati ottenuti al concorso nazionale sono un riconoscimento importante al lavoro di informazione e sensibilizzazione portato avanti in questi mesi, nonostante le difficoltà dovute al Covid, e rappresentano il giusto premio per alunni e insegnanti coinvolti con entusiasmo nel progetto Ecolubrafriendly.

Massa Lubrense, 17/06/2021