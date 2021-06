Prosegue con successo la campagna vaccinale in costiera amalfitana. Furore il comune con meno prenotati

Stando alle parole del sindaco di Minori Andrea Reale, prosegue con successo la campagna vaccinale in costiera amalfitana che si prepara a vivere in sicurezza la stagione estiva. Tutti i comuni hanno raggiungo un elevato numero di vaccinati, molti aspettano di ricevere il richiamo ed altri sono prenotati ed in attesa di essere convocati per la prima dose. Il sindaco Reale, inoltre, aggiunge che il comune di Furore è quello con meno cittadini prenotati.