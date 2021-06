Proiettili per posta a Valeria Ciarambino, la solidarietà di Salvatore Mare da Piano di Sorrento. Riportiamo di seguito le parole del consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento, Salvatore Mare, in seguito alla spiacevole vicenda che ha visto protagonista Valeria Ciarambino:

Valeria Ciarambino ha ricevuto dei proiettili per posta.

Conoscendola non si farà intimidire, così come non lo fece Danilo Roberto Cascone anch’egli destinatario dello stesso messaggio, e come tanti altri di noi che, al pari o più o meno velatamente, hanno ricevuto vigliacche minacce, mobbing e ritorsioni.

Le cose cambiano e ci cambiano, ma mai potranno mutare i sentimenti di libertà, di giustizia e di democrazia, che fanno prendere chiare posizioni di assolute solidarietà e vicinanza a Valeria, e in favore di chiunque riceva intimidazioni di qualsiasi tipo.