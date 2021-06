PREMIO VINCENZO FERRARO 2021 A CHEN SHI

Premio Vincenzo Ferraro 2021. E’ stato attribuito il Premio scientifico internazionale ,voluto e ideato anni fa dalla Prof Maddalena Ferraro, consistente in una cospicua somma in denaro, per giovani dottorandi in materie pertinente alle ricerche intraprese da Vincenzo Ferraro, sorrentino, presso le università londinesi.

Verbale della riunione telematica del 14 giugno 2021 della Commissione esaminatrice del Premio Ferraro 2021.

Sono presenti i seguenti membri Roberto Bruno, Francesco califano, Francesco Pegoraro, Umberto Villante. Le domande esaminate sono ben 17, provenienti da Atene, dagli UK , USA , Francia e Italia. Le tesi dei candidati risultano essere tutte di altissimo livello. Dopo accurata e attenta discussione la commissione nomina all’unanimità il Dott CHEN SHI , il quale ha conseguito il titolo presso l’UNIversità della California Los Angeles , con una tesi dal titolo MAGNETIC RECONNECTING AND TURBOLENCE IN THE INNER HELIOSPHERE.