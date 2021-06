Premio Rotary. Successo per i ragazzi di Positano del Liceo “P.V. Marone” di Meta.

Il Rotary Club Sorrento di quest’anno era dedicato alla “Sostenibilità Ambientale” ed in quest’ottica, ha bandito un concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”.

Secondo posto della classifica generale che comprende tutte le scuole della penisola è stato il Marone con il progetto di: Cinque Anna, Ercolino Pietro, Iaccarino Maddalena (di Piano di Sorrento), Lisi Tiziana, Lucibello Gaia, Melezhyk Myroslava, Trapani Isabella. Un bel gruppo giovani di Positano che ha ottenuto un gran successo incredibile.

Un progetto durato due anni, grazie al coordinamento del Dirigente Scolastico Prof.ssa Immacolata Arpino, e dei professori. I ragazzi hanno lavorato in maniera autonoma elaborando dei progetti per la mobilità sostenibile, pensando alla riduzione del numero di auto e alla valorizzazione dell’ambiente.

Questo stesso progetto si è classificato al primo posto tra i progetti interni alla Scuola.

E’ la prima volta che un gruppo di Positano vince un premio al Rotary e sono gli unici della Costiera Amalfitana ad aver ottenuto questo successo.

Questo accentua ancor di più l’appartenenza con la Penisola Sorrentina, ma si evidenzia ancor di più, come la nostra scuola Media L.A. Porzio, nonostante le critiche interne dei genitori positanesi, funziona.

Tutti i ragazzi, terminato il ciclo della Secondaria a Positano, stanno avendo un riscontro molto positivo nel prosieguo degli studi presso gli Istituti Superiori delle cittadine limitrofe.