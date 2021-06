Praiano, una domenica di sole e mare alla Praia, preludio d’estate

Praiano, costiera amalfitana. Segnali di ripresa anche per la Praia, un posto incantevole che ha visto tanti bagnanti affollare la spiaggia ed il mare in questa calda domenica di giugno. Immagini che finalmente ci parlano di una ripresa dopo un lungo periodo buio e che preannunciano una stagione turistica all’insegna della quasi normalità.

In tutti alberga la voglia di riprendere in mano la propria vita e di vivere finalmente un’estate serena. E quale modo migliore di una giornata trascorsa alla Praia, l’unica spiaggia della Costiera Amalfitana illuminata dal sole fino al tramonto. L’indirizzo giusto per gli amanti della tintarella e per chi proprio non ce la fa a svegliarsi presto la mattina!

(video di Angela Mammato che ringraziamo)