Praiano strada chiusa dalle 22 stasera, Amalfi da mezzanotte. Di Martino “Faremo di tutto per limitare i disagi”. Abbiamo sentito il sindaco Giovanni Di Martino che ringraziamo sulla problematica viabilità “Occorre sottolineare che per i lavori non sarà possibile creare neanche un varco – spiega il sindaco Giovanni Di Martino -, cercheremo di fare di tutto per limitare i disagi , potrebbe passare qualche minuto prima di iniziare i lavori per far passare qualche ritardatario, ma non si potrà transitare, almeno per questa notte”

Ricordiamo che è stata fatta ordinanza per cui dalle ore 4.00 di lunedì 14 giugno 2021 fino al mattino di giovedì 17 giugno 2021, dal km 21+000 (parcometro loc. Cimitero) al km 20+450 (loc. Menato) sarà istituito il senso unico alternato e il traffico regolato da impianto semaforico.

Su entrambi i lati della carreggiata sarà istituito il divieto di sosta con rimozione.

Inoltre, nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle 6.00, sarà disposta la chiusura della SS 163 dal km ca. 20+300 (parcometro loc. Menato) al km ca. 19+700 (ingresso Casa Angelina).

Si informa inoltre che durante i lavori notturni (solo ed esclusivamente per i residenti di Praiano o proprietari /detentori di immobili nel territorio di Praiano) sarà istituito il senso unico alternato in via G. Marconi e lungo tutta via Umberto I (in deroga alle Ordinanze vigenti) in presenza di Forze dell’ordine e/o tramite movieri o impianti semaforici avvalendosi anche di volontari che forniranno le necessarie informazioni su strada.

Anche ad Amalfi chiusura della strada notturna , sopratutto per chi viene da Agerola o Sorrento in Costiera amalfitana occorre che si anticipi il ritorno

Per consentire l’installazione del ponteggio necessario ai lavori di ricostruzione della porzione crollata di Via Annunziatella, sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021.

Una nuova interruzione si renderà necessaria dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021.

Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.