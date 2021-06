Praiano, sorteggio per l’assegnazione dei punti di ormeggio presso “La Gavitella”

Praiano, costiera amalfitana. Il 28 giugno 2021 alle ore 10.00 presso la sala consiliare comunale si procederà al sorteggio dei richiedenti che hanno fatto richieste per l’ottenimento di uno dei 12 ormeggi per imbarcazione di lunghezza massima di 12 metri (CLICCA QUI per leggere l’avviso) presso lo specchio in località “La Gavitella”.

Al sorteggio potranno partecipare solo le persone di cui al successivo elenco o un loro delegato nel rispetto della normativa Covid-19: