Praiano, si infuoca la campagna elettorale. Anna Maria Caso al lavoro per la città

Praiano, costiera amalfitana. Si infuoca la campagna elettorale ed il vicesindaco Annamaria Caso interviene sulle ultime vicende che riguardano dimostrando la propria volontà di affermarsi come candidato sindaco. A lei va riconosciuto il merito di essere l’unica ad aver avuto il coraggio di uscire allo scoperto. Ecco le sue parole: «Credo che la scelta, condivisa con la maggioranza, di continuare a lavorare in un momento di grande difficoltà dovuta alle gravi contingenze che tutti conosciamo, sia stata importante segnale di assunzione di responsabilità nell’interesse di Praiano. Ora, poiché ritengo che una corretta informazione sia un diritto dei lettori ed elemento portante in una sana democrazia, cercherò di ristabilire quantomeno la verità dei fatti. E sono sicura che lo stesso Sindaco capirà questa mia personale iniziativa, considerati gli immutati rapporti di collaborazione.

Innanzitutto, i lavori in via G. Marconi, comprensivi di asfalto e restyling, erano stati previsti e appaltati in tempi non sospetti: la determina n. 53 del 21/05/2021 sta a testimoniarlo. Inoltre, è proprio in questi mesi di “inefficienza” che con determina n. 46 del 30/06/2020 avente ad oggetto progetti di pubblica utilità per soggetti in difficoltà economica, alcune stradine del Paese sono state interessate da piccoli lavori di manutenzione che non si vedevano da anni. Non lavori faraonici, ma sicuramente attenzione e servizi che hanno segnato un cambiamento. E si proseguirà in questa direzione.

In merito ai lavori sulla SS 163, riporto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 10/11/2020 (!!!!), venivano autorizzati gli interventi di ripristino del manto stradale dal km 19+700 al km 21+00. E le lungaggini verificatesi non sono dipese dal Comune di Praiano. Ed è ancora nel periodo di inefficienza che si è deciso di intervenire con forza e determinazione per la bonifica del costone roccioso insistente su via Terramare. Con delibera n.35 del 01/04/2021 venivano approvati i lavori. Finalmente un intervento serio, non la sporadica e inutile pseudopulizia che non serviva a nessuno, se non a nascondere la polvere sotto il tappeto.

È proprio in questa ottica che, con determina n. 31 del 23/03/2021, ci si impegna ad acquistare un nuovo pontile in sostituzione del vecchio, ormai obsoleto e non più utilizzabile anche per l’impossibilità di averne collaudo. È prossimo l’arrivo e il montaggio.

Rimanendo sempre in zona marina, con delibera n.24 11/03/2021 venivano approvati lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di parte della Gavitella interessata dalle mareggiate e della banchina in località Praia.

E veniamo al Puc. Che per anni (si è cominciato nel 2007) era rimasto confinato nel porto delle nebbie, certo non per mia volontà. Anzi. Proprio nei mesi di inefficienza è stato ripreso il procedimento per evitare il commissariamento. Ne è prova la determina n.28 del 11/03/2021 con la quale si affida incarico di supporto al RUP nel processo di approvazione del Piano.

Inoltre, sempre nei dieci mesi della “incompetenza al potere”, con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa a norma della mensa della Scuola Materna. Intervento indispensabile per poter offrire un servizio di qualità. Sicuramente fiore all’occhiello per tutta la comunità.

Prima di concludere, non posso non sottolineare l’importanza di un intervento di riqualificazione dell’infopoint che i Praianesi conoscono bene. Nella peggiore delle ipotesi per inizio settembre, cominceranno i lavori. E non voglio elencare tutte le iniziative inerenti settori che non afferiscono all’urbanistica. Non mi piacciono i processi di autobeatificazione. Sono stata costretta per arginare la deriva di chiacchiere strumentali atte a contrastare, slealmente, la mia candidatura a Sindaco. Ma, soprattutto per il rispetto nei confronti dei miei compagni di squadra, che hanno condiviso con me questo post, e di quanti mi sono vicini. Non sono la perfezione, ma so di aver lavorato e di lavorare tanto, dando il meglio di me stessa solo ed esclusivamente per il bene di Praiano».