Praiano, fulmine nei pressi della Chiesa San Gennaro, paura e danni . Sono saltati vari contatori e in una casa danni agli elettrodomestici, ieri pomeriggio un boato e il fulmine nei pressi della Chiesa, non è la prima volta che nei pressi, o sulle Chiese, come è avvenuto a Positano, arrivano fulmini che portano danni. Un tempo instabile in questi giorni