Praiano e Ravello la guerra dei vice sindaco. La Caso e Di Palma scesi in campo. I due comuni, stelle del turismo della Costiera amalfitana, devono andare al voto il prossimo 10 ottobre. Fra due mesi si devono presentare le liste, ma sono già pronti. Ieri dimissioni di Ulisse di Palma dopo gli scontri in consiglio comunale con Salvatore di Martino a Ravello, mentre da questa parte della costa d’amalfi a Praiano Anna Maria Caso ha preparato la sua lista con parte del suo gruppo e di ex avversari. Della partita sarà anche Paolo Willeumier a Ravello, mentre a Praiano nessuna notizia, Giovanni Di Martino e il Movimento Cinque Stelle.

La candidatura di Di Palma era nell’aria, faceva parte, come ha riferito più volte lo stesso, di un accordo di turnazione, Positanonews ne ha parlato ben due anni fa prefigura do gli attuali prevedibili scenari. Il consiglio comunale è stato molto velenoso e queste sono le conseguenze. Meno decifrabile Praiano, difficile immaginare uno scontro Di Martino Caso