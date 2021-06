Praiano è Covid Free , pochissimi casi in Costiera amalfitana nel primo giorno dell’estate

Un giorno di festa per la Costa d’ Amalfi , non solo perchè la Campania e l’Italia è bianca ed è sparito finalmente il coprifuoco . Praiano è Covid Free, sono pochissimi casi in Costiera amalfitana nel primo giorno dell’estate. Praticamente solo uno a Furore, se escludiamo Vietri sul mare con 5 casi, che paga lo scotto di essere troppo vicino ai centri urbani di Salerno e Cava de’ Tirreni e non fa quasi testo, e Agerola con ancora altri 13 casi di coronavirus Covid – 19, ma completamente circoscritti e quindi in totale sicurezza . Intanto sono settimane che non si registrano nuovi casi di questa pandemia

Covid Costiera Amalfitana: 19 gli attualmente positivi. I dati del 21 giugno

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.636 casi di cui 20 attualmente positivi, 2.591 guariti e 25 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.

CASI TOTALI GUARITI ATTUALMENTE POSITIVI

AGEROLA 613 596 (4 decessi) 13

AMALFI 176 172 (4 decesso) 0

ATRANI 18 18 0

CETARA 163 161 (2 decesso) 0

CONCA 21 21 0

FURORE 48 47 1

MAIORI 294 290 (4 decessi) 0

MINORI 129 129 0

POSITANO 130 130 0

PRAIANO 130 129 1

RAVELLO 186 183 (3 decessi) 0

SCALA 88 87 (1 decesso) 0

TRAMONTI 182 178 (4 decessi) 0

VIETRI SUL MARE 451 443 (3 decessi) 5

TOT TOT TOT

2.636 2.591 e 25 decessi 20

