Praiano: avviso ai creditori per i lavori per la messa in sicurezza della spiaggia della Gavitella e della banchina di Marina di Praia.

L’ing. Paolo Guadagno, dipendente del Comune di Praiano, in Costiera Amalfitana, avvisa che la ditta Gaetano Capone “Lavori subacquei” con sede in Vai Pedamentina, 6, a Maiori, ha ultimato la fiusta comunicazione del prot. n. 4359, i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Spiaggia della Gavitella e della Banchina in località Marina di Praia”.

Pertanto invita chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebiti occupazioni di aree o stabili, ovvero per danni verificatesi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare a questo Ente Comune di Praiano, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine, non sarà più possibile tener conto di eventuali richieste presentate a tal fine.

Qui l’avviso.