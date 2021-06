Praiano, assegnazione di 26 punti ormeggio presso “La Gavitella”. Ecco i particolari

Praiano, costiera amalfitana. L’Amministrazione Comunale, con Delibera di G. C. n. 26 del 03.03.2016, nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’area di costa denominata “La Gavitella” ha approvato un progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un campo boe da destinarsi ad ormeggio di barche a vela e a motore in Concessione Demaniale Marittima per il periodo luglio-ottobre 2021 (CLICCA QUI per leggere la delibera).

Per il campo boe in località “La Gavitella” sono previsti 26 posti barca dei quali: 14 boe per imbarcazioni di lunghezza max pari a m. 8 e 12 boe per imbarcazioni di lunghezza max pari a m. 12 (CLICCA QUI per scaricare il modulo per la manifestazione di interesse)