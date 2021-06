Praiano, asfaltata a metà la S.S. 163. Come anticipato da Positanonews l’interdizione è stata totale, nella cittadina della Costiera amalfitana, fra Positano e Amalfi si è proceduto ai lavori di rifacimento del manto stradale , lavori che dureranno un altro paio di giorni,. Ricordiamo che ad Amalfi la strada sarà chiusa per lavori successivi alla frana di questo inverno nei pressi della galleria a ridosso del centro sulla S.S. 163.

Abbiamo sentito il sindaco Giovanni Di Martino al proposito

Ieri sera abbiamo garantito il passaggio limitando al minimo le attese, stasera permarrà l’impossibilità di passare in quanto occorre posare il tappeto stradale

Ecco l’ordinanza

Praiano: lavori di rifacimento del manto stradale dal 14 al 17 giugno. L’Amministrazione Comunale di Praiano, in Costiera Amalfitana, informa la cittadinanza che, visti i lavori di rifacimento stradale, dalle ore 4.00 di lunedì 14 giugno 2021 fino al mattino di giovedì 17 giugno 2021, dal km 21+000 (parcometro loc. Cimitero) al km 20+450 (loc. Menato) sarà istituito il senso unico alternato e il traffico regolato da impianto semaforico.

Su entrambi i lati della carreggiata sarà istituito il divieto di sosta con rimozione.

Inoltre, nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle 6.00, sarà disposta la chiusura della SS 163 dal km ca. 20+300 (parcometro loc. Menato) al km ca. 19+700 (ingresso Casa Angelina).

Si informa inoltre che durante i lavori notturni (solo ed esclusivamente per i residenti di Praiano o proprietari /detentori di immobili nel territorio di Praiano) sarà istituito il senso unico alternato in via G. Marconi e lungo tutta via Umberto I (in deroga alle Ordinanze vigenti) in presenza di Forze dell’ordine e/o tramite movieri o impianti semaforici avvalendosi anche di volontari che forniranno le necessarie informazioni su strada.