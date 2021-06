Praiano.  “I migliori anni della nostra vita” di Rodolfo Baldassarri

A Praiano, martedi 15 giugno, in Piazza San Luca,alle ore 19.00, presentazione del nuovo libro di Rodolfo Baldassarri.

“I migliori anni della nostra vita”, è il prosieguo della trilogia “Il filo rosso del destino”. Rodolfo Baldassarri racconta, con il suo nuovo libro, la parabola di una vita, la ricerca della felicità e il cammino da percorrere per raggiungerla. Il protagonista del romanzo, Valerio, è un uomo che pur soffrendo ha la capacità caparbia di inseguire il suo destino e di ritrovare la strada del cuore.Una strada impervia che si snoda in luoghi da sogno: Amalfi, Positano, Maremma Toscana, Crete Senesi e il Tirolo con il suo Wilder Kaiser sono solo alcuni dei posti in cui Valerio vivrà il suo destino.

“Questo romanzo rappresenta per me qualcosa di particolare. Un cambiamento con il passato. Molto personale e sofferto, scritto con dolore, sangue e amore. La mia storia. Mi auguro che i lettori apprezzino il mio lavoro.” Rodolfo Baldassarri

“E poi lei,

lei che dona miele e ambrosia alle ore trascorse insieme.

Il mistero del suo corpo che si rinnova.

Quante interminabili dolci notti di primavera abbiamo assaporato.

Com’è sublime perdermi nell’infinito dei suoi occhi verdi,

verdi come l’incanto di questa isola da sogno.”

Trama

Una storia d’amore che finisce è sofferenza. Ne è conscio Valerio, che dopo la rottura della relazione con Anna è caduto in un baratro dal quale fatica a riemergere. Ma è anche opportunità: di riscoprire sé stesso, di vedere ciò che prima era offuscato da un amore tossico.

E quando sulla sua strada compare Maria, Valerio capisce che da una relazione si può tornare a vivere, di nuovo.

La cornice la forniscono luoghi da sogno come il Tirolo e il suo Wilder Kaiser, la Maremma, la Costiera Amalfitana o la bellissima Sardegna.

Rodolfo Baldassarri è nato a Nettuno il 16 Aprile 1966 e cresciuto in riva al mare di Tor San Lorenzo (Ardea). Le radici contadine della sua famiglia affondano nel lontano 1957, anno in cui la famiglia di suo nonno paterno si trasferì dalle Marche ad Ardea. Da parte di madre invece le origini sono ben radicate nel Lazio, in un piccolo paesino dei Monti Lepini: Prossedi. Durante gli studi universitari ha fondato il giornale di cultura e politica di Roma e provincia dal titolo Eureka. Dal 1993 ha prestato servizio presso la Camera dei Deputati come addetto all’ufficio stampa del Vice Presidente On. Alfredo Biondi. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche nel 1996 ha deciso di recarsi all’estero, in Germania, dove ha frequentato l’Università di Halle/Saale come borsista. Dopo una breve parentesi italiana, nel 2001 si è trasferito nuovamente all’estero, questa volta nel Tirolo austriaco, prima a Kufstein e ora vicino Kitzbühel dove vive e lavora. Dopo aver pubblicato oltre duecento articoli di politica, cultura e attualità, due libri di poesie e una raccolta di saggi, nel 2010 ha pubblicato il suo primo romanzo In riva al mare, seguito dal secondo due anni dopo “Infinito. Nel 2016 il terzo: Come le onde”, già tradotti anche in lingua tedesca e inglese. L’autore ha ricevuto nel 2017 il Premio Internazionale di Letteratura “Napoli Cultural Classic”, XI Edizione di in Costiera Amalfitana.

I migliori anni della nostra vita un romanzo di Rodolfo Baldassarri Il sequel della trilogia il filo rosso del destino

Prefazione

Come mai è così difficile uscire da una relazione palesemente tossica e malsana? Per quale

motivo è ancora più arduo riprendere in mano la propria vita quando tale relazione finisce?

Rodolfo Baldassarri affronta un argomento di estrema complessità da una prospettiva

inconsueta. Solitamente, infatti, il narcisista è uomo e la sua vittima è donna, ma in questo

romanzo troviamo i ruoli invertiti e scopriamo come la presa del “carnefice”, il suo abuso

psicologico e le sue manipolazioni, possano portare un uomo alla propria totale svalutazione,

dissociazione e disumanizzazione. Anche se l’uomo in questione è l’affascinante scrittore di

successo Valerio Redi, già protagonista della trilogia Il filo rosso del destino.

I migliori anni della nostra vita non è solo la storia della fine di un rapporto insano e della

devastazione che la relazione e il distacco hanno prodotto nella vittima. Questo romanzo è

anche il racconto toccante, emozionante, vibrante e vivido della nascita imprevista di un

nuovo amore, con tutte le sue incertezze ed i suoi palpiti. Un sentimento tenero e dolce che ci

fa sorridere, sperare e sognare, esattamente come avviene per il protagonista.

I migliori anni della nostra vita è al tempo stesso il resoconto di un lungo e tormentato

viaggio verso la maturità, durante il quale interrogarsi sul senso dell’esistenza, in un percorso

sia lineare che retrospettivo ed introspettivo. In tale cammino Valerio è guidato da un “Grillo

Parlante”, che lo sprona, stuzzica e incoraggia. Una figura femminile forte e a volte

spietatamente diretta, che costituisce la sua ancora di razionalità e che conferisce

un’accezione nuova e più ampia ad uno dei motti più ricorrenti nelle opere di Rodolfo

Baldassarri: “Il vero amore torna sempre indietro.”

Ci sono molti altri personaggi significativi che segnano i passi del percorso, sia nel passato

che nel presente del protagonista: alcuni hanno raggiunto la saggezza e la visione proprie di

chi ne ha viste e vissute tante, altri hanno trovato un “loro” senso della vita e della felicità

nella famiglia, nella tradizione, oppure nella passione che li ha portati a realizzare un sogno. A

volte si tratta di personaggi solitari, appagati anche se in cerca d’amore, in altri casi di persone

che vivono una relazione sentimentale di lunga data; perché la risposta alla domanda: qual è il

senso della vita? non può che essere diversa per ciascuno di noi.

Silvia Matricardi

Capitolo I

“Nulla accade per caso”

“Altre valigie da portar giù, Cerco le chiavi di casa

Ma questa non è casa mia, Più mia. I libri

Quelli li ho portati via, Anche l’ultimo sguardo,

L’ultima fotografia.

Quella di nonna bambina”

(“Dimmelo tu cos’è?” A. Venditti)

Kufstein, Maggio 2019

“Ma come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Dove abbiamo sbagliato?”

Passandosi stancamente una mano tra i capelli, Valerio non riusciva ad impedire alla sua

mente di cercare affannosamente una spiegazione, un motivo che gli consentisse di

comprendere perché si ritrovava a ricominciare da capo, col cuore a pezzi e mille domande

senza risposta.

“Come ho fatto a non accorgermi che tutto si stava sgretolando? Come ho potuto non capire

che noi eravamo solo un castello di sabbia in attesa di essere cancellato dalle onde del mare?”

Con un sonoro sbuffo ed una scrollata di capo, Valerio chiuse di scatto il dannato diario, che

non faceva che peggiorare il suo pessimo umore, e si diresse in cucina, borbottando tra sé.

“Cartoni su cartoni da aprire, una vita da reimpostare – borbottava quasi grugnendo, mentre

apriva uno dei pochi cassetti già riempiti – E i libri! Quanti libri da mettere a posto”.

La moka rossa, quella che gli aveva regalato proprio lei, Anna, sembrava quasi guardarlo con

aria strafottente: “Ma certo, ovviamente, anche il caffè mi ricorderà sempre la mia vita

romantica deludente!” Sentenziò, sfogando parte della sua frustrazione nello svitare

energicamente il diabolico strumento. Con gesti meccanici eseguì il rituale italiano di

preparazione che gli era sempre stato tanto caro, ma che in quel momento gli sembrò aver

perso ogni sacralità. Riavvitata finalmente la moka, la mise sul fornello e attese, le mani nelle

tasche slabbrate dei vecchi pantaloni della tuta, i piedi scalzi sempre più freddi e la tempesta

negli occhi. Neanche l’allegro gorgoglio e l’aroma che riempiva l’appartamento gli furono di

conforto: il malumore non accennò ad attenuarsi.

Lo sguardo di Valerio fu lentamente attirato dalla finestra del piccolo balcone e

dall’incantevole candore delle mura della fortezza di Kufstein, di cui poteva scorgere una

suggestiva visione panoramica. “Caro vecchio appartamento, non mi ricordavo di quanto fossi

piccolo – ammise sorseggiando il caffè – ma la vista che mi hai offerto da questa finestra è

sempre stata fantastica.”

Stanco e frustrato, Valerio si lasciò quindi attrarre dal piccolo divano, dove si distese

pigramente e riuscì perfino a trovare una posizione incredibilmente comoda, a dispetto della

sua statura non certo contenuta.

Si trovò solo, e quella solitudine improvvisa lo assalì come un gelo.

A quel punto chiuse gli occhi per rilassarsi un po’, ma fu un errore, perché immediate,

incontrollabili e dolorose come una raffica di lame nel cuore, lo travolsero le immagini del

suo primo incontro con Anna, avvenuto meno di due anni prima. Anna con gli occhi di notte e

la bocca di fragola.

“Accidenti a te, e accidenti a me!” gridò alzandosi di scatto, solo per lasciarsi attrarre di

nuovo dal diario e ritrovarsi a sfogliare le pagine alla ricerca dei suoi appunti dell’epoca.

“Eccoti: vediamo… sì, 31 dicembre 2017”

Finirà quest’anno maledetto? Perché non posso semplicemente cancellarlo con un

colpo di spugna e ricominciare da capo? Basta, basta, basta! Non ne posso più.

Ho deciso: torno in Italia, mi serve una vera pausa e al Diavolo tutto e tutti.

Sono stato all’Inners, da Thomas e Niklas. Forse, dopo tutto, esce fuori qualcosa di

buono da quest’anno terribile. Ho visto un angelo stasera. Una fata. È stato un colpo

di fulmine a ciel sereno. Se davvero esiste l’anima gemella sono sicuro che è lei.

Mi sono perso in due occhi neri e profondi come la notte, Cristo mi tremavano le

gambe quando mi ha sorriso con quelle labbra carnose come fragole mature.

Le nostre anime si sono riconosciute, ne sono sicuro, ho visto in quegli occhi la stessa

magia che mi bruciava dentro, la stessa passione.

Ecco perché fino ad ora non ho avuto fortuna in amore. È bastato vederla per capirlo.

Per essere felice devi incontrare la persona giusta, l‘amore vero e finché non lo

incontri non c‘è storia sentimentale che possa funzionare: è destinata a fallire in

partenza. E io l‘ho incontrata stasera, finalmente, la mia anima gemella. E non ho

dubbi, perché non mi sono mai sentito così prima. Sono felice.

Voglio con tutto me stesso l’amore vero, quello che sconvolge le esistenze degli

uomini. Quello per cui vale la pena di rimanere e combattere e che dona un senso a

tutta la vita.

Tutte le donne che ho amato fino ad ora, tutti i corpi che ho esplorato e posseduto,

tutti gli incavi del cuore su cui mi sono addormentato, tutte le notti trascorse in follie

d‘amore, non sono state altro che una lunga e continua preparazione a questo

incontro.

Ormai ne ho la certezza: potrei incontrare altre mille donne e viaggiare fino alla fine

del mondo, ma nessuna mi potrà mai dare tutte le promesse racchiuse in quello

sguardo di notte e in quel sorriso di fragola che stasera mi hanno fatto assaggiare la

felicità assoluta, devota, insana che cambierà per sempre la mia vita.

Kufstein, 31.12.2017

Cullato dalla dolcezza dei ricordi evocati da tali note vergate d‘impulso, ninnato dai brividi

del loro primo bacio e accarezzato dalle immagini di tante notti appassionate, tra le braccia di

Anna, Valerio s‘addormentò, con un sorriso a fior di labbra e il diario poggiato sul cuore

malconcio. E sognò di lei, di loro, di un indimenticabile giorno di luglio dell‘anno prima,

quando il fuoco della passione li divorava ed il loro “per sempre” sembrava un‘incrollabile

certezza.

Il fuoco della passione

“Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare.”

(Infinito, Giacomo Leopardi)

Monte Argentario, luglio 2018

I giorni divampavano via come bandiere accese. Le settimane fiammeggianti erano

come una febbre piena si sogni e visioni.

Il sole splendeva alto nel cielo limpido, specchiandosi sull’infinita azzurrità del mare.

Simile ad oro fuso colava la luce sui loro corpi, spade d‘argento agitavano il mare,

chiamato a sommossa dal vento. Perle di sudore incoronavano il dolce viso di lei.

I suoi occhi scuri come la notte brillavano languidi, un riflesso verde li accendeva di

tanto in tanto di passione. Il Monte Argentario li abbracciava entrambi, vegliando

silenzioso su di loro L’acqua delle onde andava e veniva lavando via il sudore.

I seni di Anna, turgidi e pesanti, gli accarezzavano il viso mentre si spingeva

lentamente dentro di lei. Fiamme di piacere li avvolgevano e li innalzavano sempre più

verso le stelle, mentre le onde dolcemente accarezzavano i loro corpi affannati,

scandendo il ritmo dell’amplesso.

Le mani impazzite, le bocche che si cercavano e si univano, la brama di amarsi,

esplorarsi, dare e ricevere oblio. Sale, mare, luce, gemiti e sospiri. estasi che esplode in

mille colori. Le grida di piacere che coprono lo stridio dei gabbiani in volo per poi

tuffarsi nel mare, come un segreto indicibile. E loro due abbandonati sugli scogli,

esausti, appagati, felici.

Il mondo che smette di esistere. Il cuore di Valerio batteva come impazzito sotto la

guancia di Anna, mentre la stringeva dolcemente al petto, come un tesoro prezioso da

conservare per sempre. Groviglio di gambe e braccia, come in un dipinto di Gustav

Klimt. Unici testimoni di quel momento: amore e felicità. Il silenzio appagato,

scandito dai loro respiri, abbracciato dallo sciabordio del mare

“Cristo santo!” esclamò Valerio svegliandosi di soprassalto, nel rendersi conto che era solo un

ricordo dei tanti, repressi, che lo tormentavano anche nei sogni. “È finita, fattene una ragione

– si redarguì seccamente, passando una mano tra i capelli ispidi – e datti una mossa!”

Con riluttanza si rimise al lavoro, aprì i cartoni dei libri e iniziò a sistemarli.

Nell’appartamento in cui aveva vissuto prima di raggiungere il successo internazionale, non

erano mancati mai gli spazi per riporre libri: un problema in meno a cui pensare, pensò

Valerio sorridendo. Dopo qualche ora, una fila ordinata di vuoti scatoloni di carta giallo

pallido se ne stava allineata vicino alla porta, come tanti soldatini tristi, in attesa di essere

portati via. “Avete fatto il vostro dovere e siete pronti per essere buttati via, proprio come me”

Commentò Valerio, cedendo alla tentazione di prendere il telefonino, lanciare WhatsApp,

aprire la chat con Anna, quindi scattare una foto ai muti testimoni del suo trasloco.

Aggiungi didascalia – suggerì a quel punto l’applicazione.

“Cosa scrivere a chi ha smesso di amarti?! Alla donna della tua vita, che un paio di giorni fa

ti ha mollato per una vacanza di riflessione dicendoti testualmente: “Voglio che tu te ne vada

via. Insieme a te, in questa casa, mi manca l’aria. Non ne posso più! Fai in modo di sparire

prima che io rientri.” Cosa le scrivo? Sono sparito? Ciao?”

Alla fine, decise di non aggiungere parole. Le scatole vuote avrebbero detto tutto ciò che c’era

da comunicare. Fredde come lo sguardo di lei, quando gli aveva dato il benservito, sole come

si sentiva lui, abbandonato con tutti i suoi dubbi, che col passare del tempo erano diventati

una montagna, ormai impossibile da scalare.

“Chissà se anche lei sta male quanto me? No, quanto me è impossibile. Ma almeno un po’ di

rimorso lo starà provando, per questo disagio, per questo dolore che mi infligge?” Si domandò

fissando il telefonino, in attesa di vedere se compariva o meno la doppia spunta verde, a

segnalare l’avvenuta lettura del messaggio, notando, con un certo fastidio, che Anna risultava

online ma non apriva la loro chat. “Forse sbaglio io, ad essere arrabbiato con lei, forse si

smette di essere innamorati con la stessa velocità con cui ci si innamora. Succede in un attimo

e non c’è niente che si possa fare o non fare per impedirlo. Non c’è un colpevole, non c’è un

motivo, non c’è spiegazione. L’amore c’è o non c’è, punto e basta! E quando non c’è più,

bisogna ammetterlo e chiudere la storia.”

7

Due giorni prima

“Non ce la faccio più a vivere così, non fai altro che scrivere davanti a quel computer, sei un

solitario. Non hai voglia di viaggiare. Non esci mai. Sei un orso. …Ecco cosa sei! I miei

amici poi, ce ne fosse uno che ti vada a genio. Io voglio di più! Lo capisci? Questo non mi

basta. Non mi basta più!”

Quell’ultima frase, con quel rifiuto netto e quella condanna senza appello, l’aveva colpito

come un uncino da macellaio, che era entrato dritto nello stomaco e si era fatto strada,

squarciando tutto fino al cuore! E il suo cuore era esploso silenziosamente in mille pezzi, che

rotolavano come tante briciole sul tappeto d’ingresso, quello con i motivi a fiori rossi e gialli.

“Adesso me ne vado – aveva aggiunto trascinando il trolley rosso fuoco, abbinato con le

décolleté Jimmy Choo col tacco a spillo vertiginoso che le aveva regalato lui – parto per

Venezia, con mio figlio, ho bisogno di una vera vacanza.”

“Hai bisogno di una vacanza da me?” Le aveva chiesto, incredulo, osservando le scarpe di lei

calpestare i frammenti del suo cuore sul tappeto.

“Una vacanza di riflessione, per me. Perché non ne posso più!” Era stata la risposta stizzita di

Anna.

“E che diavolo vuoi da me?”

“Non l’hai capito? Allora sarò più chiara: Voglio che tu te ne vada via. Insieme a te, in questa

casa, mi manca l’aria. Non ne posso più! Fai in modo di sparire prima che io rientri!”

A quel punto, mentre lei usciva dalla sua vita sculettando e sbattendosi la porta alle spalle, i

frammenti del cuore di Valerio erano rotolati anche sul parquet del soggiorno, quello prezioso

come una reliquia, che poteva graffiarsi solo ad essere guardato nel modo sbagliato. Chissà se

frammenti del suo cuore avrebbero infine rovinato il tanto prezioso e delicato parquet?

Dopo quell’ultimo litigio, Valerio si era sentito nel limbo tra ebbrezza e disperazione per ore.

Quindi con molta pazienza aveva iniziato a raccogliere i pezzi del suo cuore e a ricucirli

insieme uno dopo l’altro. Più ripensava a quelle parole, a quegli occhi scuri e freddi, con un

bagliore malvagio che mai aveva visto prima, più avvertiva ogni volta un dolore acuto, una

ferita aperta che non smetteva di sanguinare e pulsare maligna ad ogni nuovo respiro E così

aveva deciso di andarsene. In fondo non ha senso imporsi dove non si è più desiderati. No?

Detto, fatto. Aveva messo le sue cose negli scatoloni di cartone, li aveva portati via, uno dopo

l’altro, quindi, a lavoro finito, aveva rivolto un ultimo sguardo alla libreria vuota, prima di

uscire da quella casa, lasciandosi alle spalle Anna e la loro storia d’amore. “Era questo che

volevi, no? – aveva borbottato, infilando nella cassetta della posta le chiavi, chiuse in una

busta da lettera – E allora tienitela la tua fottuta casa! E che cavolo!”

Mentre chiudeva con forza lo sportellone del portabagagli, pronto per iniziare l’ultimo

viaggio del trasloco, si udirono risuonare nell’aria le note intonate da qualcuno che suonava

abilmente l’organo degli eroi della fortezza di Kufstein, annunciando il mezzogiorno.

“Onore ai caduti – pensò Valerio con un sorriso amaro – che da oggi includono il mio cuore,

vittima non della guerra ma di una donna. Me ne farò una ragione, forse.” Aggiunse storcendo

il naso. E poi salì nell’automobile, avviandosi verso quella che sarebbe stata di nuovo la sua

casa e verso una vita tutta da ridisegnare, almeno per la parte sentimentale.

Si ritrovava di nuovo da solo. Un altro grande amore finito. Sarebbe riuscito ad accettarlo?

Sarebbe riuscito a trovare pace? Doveva farlo o sarebbe impazzito, ma non sembrava affatto

facile.

Come sopportare che qualcuno che ami con tutto te stesso e a cui hai dedicato tutti i tuoi

giorni e tutte le tue notti, i mesi e gli anni della tua esistenza, all’improvviso ti tolga il suo

amore, ti rifiuti e si voglia liberare di te? Come accettare che una storia d’amore importante,

passionale, intensa, finisca così, senza un motivo plausibile, senza una spiegazione

argomentata, senza dei segnali di preavviso, come una spina staccata dalla presa sul muro?

“No, non ce la posso fare. Non mi va giù – borbottò Valerio, inseguendo pensieri sempre più

cupi e rabbiosi – gli ho dato tutta la mia fiducia, ho investito tutto me stesso su di noi e lei mi

ripaga così? Questo è peggio di un tradimento. Questo è calpestare i sentimenti di chi ti ama,

cara Anna, è violenza gratuita, tu mi stai uccidendo, mentre uccidi la nostra storia così, come

se niente fosse. Non ti perdonerò mai!”

Infine, era giunto a destinazione, parcheggiò e scese, scaricando l’automobile. “Due anni.

Quasi due anni di sangue e sudore. Gioie, amore, felicità, progetti e sogni… e questo è tutto

quello che ne rimane: quattro cartoni, due valigie e un cuore spezzato.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Come abbiamo fatto a non accorgercene prima? Cosa

diavolo è andato storto? Dannata maledizione, amuleti merdosi e ladri del cavolo!”

Tra Mozart e Don Giovanni

Due anni prima

Tor San Lorenzo, giugno 2017

“Allora, come stai, grande scrittore?” La calda voce di Barbara, che gli giungeva attraverso

l’apparecchio telefonico, come sempre, gli scaldava il cuore e lo induceva a sorridere. Il suo

primo grande amore, la donna che gli aveva salvato la vita, che lo aveva visto ed amato anche

nei suoi momenti peggiori.

“Mi abituo a stare senza di te” rispose Valerio sospirando, in preda alla nostalgia.

“Non starai mai senza di me e lo sai – il rimprovero affettuoso di Barbara arrivò subito, ma

non era affatto inatteso – Non fare il bambino con me. Ci abbiamo provato, ma siamo troppo

amici per essere amanti. Ci conosciamo troppo bene. Non funziona.”

“Ha smesso di funzionare quel maledetto giorno di settembre” obiettò Valerio rabbuiandosi

nel ripensare al furto degli amuleti tanto faticosamente rinvenuti.

“Non ricominciare con questa storia della maledizione, non voglio litigare con te, voglio

sapere come stai, come stai gestendo questo successo mondiale, come ti senti dentro.”

“Sto bene, davvero.”

“Stai uscendo con qualcuno? Ti sei innamorato? Dimmi che non hai chiuso il cuore, ti prego.”

“Io sono sempre innamorato, ho iniziato con Isabelle Adjani, a cui somigli in modo

impressionante, poi Sophie Marceau, quindi Ava Gardner e naturalmente l’eterna Sophia

Loren.” Elencò Valerio, ben sapendo di farla irritare, eludendo in quel modo la sua domanda

diretta, ma non riusciva proprio a resistere alla tentazione, perché adorava la schiettezza

disarmante con cui Barbara lo investiva quando riteneva di doverlo riportare in riga. Non

sentendola rispondere, la immaginò roteare gli occhi al cielo e contare fino a dieci per

calmarsi, così decise di provocarla un altro po’: “Sono stato anche follemente innamorato di

Grace Kelly, a dispetto dei suoi capelli chiari, perché sai che amo le chiome corvine, come la

tua. E poi Edwige Fenech, Ornella Muti, Serena Grandi. Quanti sospiri e quanti sogni erotici.”

Ancora silenzio dall’altra parte, Valerio iniziava a doversi sforzare per mantenere un tono di

voce serio. “Quindi fu il turno di Pamela Prati, Sabrina Ferilli, Maria Grazia Cucinotta,

Monica Bellucci, Salma Hayek e Julia Roberts. Ma non furono niente, solo avventure da un

sogno e via, paragonate al mio grande amore per Jennifer Lopez.”

“Valerio, per favore, cerca di essere serio…” lo ammonì Barbara con una voce che non

prometteva niente di buono.

“Sono molto serio – rispose mordendosi le labbra per non ridere – tu non hai idea di quante

ore ho passato attaccato ad MTV per non perdermi neanche un suo video ed ammirare quegli

occhi d’ardesia, quelle labbra carnose, quelle gambe infinite e soprattutto quel culo perfetto!”

“Sto per attaccare il telefono se hai intenzione di proseguire a parlarmi dei tuoi sogni erotici

infantili o adolescenziali.”

“Va bene, allora ti racconterò che volevo diventare un calciatore famoso come Francesco

Totti, poi un tennista famoso e poi un giocatore di Football alla stregua del grande Quarter

Back Tom Brady.”

“Va bene – sbottò Barbara, interrompendolo – non ti va di parlare, come non detto. Ti saluto.”

“No, dai – la pregò a quel punto, ponendo fine al suo tergiversare – lo sai che mi piace

punzecchiarti, ma ti voglio bene. Non sono chiuso all’amore. Ma non c’è nessuna donna in

questo momento nella mia vita. Non escludo niente ma non mi sento pronto. Se non ha

funzionato fra noi due io dubito che riuscirò mai a sostenere una storia d’amore. E poi voglio

ritrovare quei medaglioni.”

“Non ci posso credere, sei davvero convinto che la tua vita sentimentale possa essere

influenzata da una maledizione lanciata mille anni fa?”

“Non del tutto, ma non puoi negare almeno la coincidenza. Fino a quel giorno, fra me e te era

tutto perfetto, non me lo sono sognato. Stava funzionando, eravamo felici.”

“Valerio, stavamo provando di nuovo l’ebrezza dell’innamoramento, era un ritorno di fiamma,

meraviglioso, terapeutico per entrambi, ma non era più il grande amore di un tempo, si era

trasformato in un altro tipo di amore, che non è meno forte ma è diverso, più simile a quello

che può esistere fra fratello e sorella.”

“Diciamo amici speciali, dai, non mi far abbinare i nostri ricordi appassionati con l’idea di un

legame fraterno, potrei inorridire.”

“Amici speciali sia, allora. Sarebbe successo anche se ancora avessimo i medaglioni.”

“Questo non puoi saperlo per certo.”

“E neanche tu, testone!”

“E va bene, possiamo concordare sul fatto che non abbiamo certezze?”

“E sul fatto che il nostro legame durerà per sempre, Valerio. Potrai contare su di me in ogni

istante, per qualsiasi cosa. Io ci sarò.”

“E tu potrai sempre contare su di me. Ti amo come amo il mare, in tutte le sue espressioni, i

suoi colori, le sue stagioni, hai lo stesso suo potere di calmarmi e parlare direttamente alla mia

anima. Anche in pieno inverno, quando ho il gelo nel cuore e la tempesta nei pensieri, parlare

con te è come camminare a piedi nudi sulla battigia, mi sento accettato, accolto, rinnovato

dalla tua brezza. Mi fai respirare, mi fai stare meglio, mi restituisci la bussola che a volte

smarrisco.”

“Accidenti a te e alla tua lingua d’argento, Valerio, mi sono appena commossa e sto frignando

come una ragazzina. Ti voglio un bene dell’anima. Quando torni in Italia? Quando ti rivedo?”

“Ti ho convinto a tornare insieme? O almeno a diventare trombamici?”

“Valerio…”

“Scherzo, lo sai. Fra non molto tornerò per un breve periodo, devo fare un giro di interviste e

tappe enogastronomiche. Ti terrò aggiornata, voglio rivederti. Mi manchi.”

“Mi manchi anche tu. Io e il mare ti aspettiamo. Chissà, magari potrebbe perfino essere un

incontro a quattro…”

“Mi hai già rimpiazzato? E chi è il fortunato?”

“Ancora nessuno, ma non ho rinunciato all’amore.”

La telefonata proseguì ancora per un po’ e Valerio non avrebbe voluto mai che finisse. Quel

che le aveva detto lo sentiva davvero nel cuore, Barbara per lui era diventata un punto di

riferimento speciale quanto il suo adorato mare. Parlava con lei come aveva sempre fatto con

le onde, sapendo di avere un interlocutore sincero, un confidente, un mentore. Il mare gli

parlava in suoni, sussurri e silenzi, riflessi, profumi e sorrisi pacati, Barbara, invece, con

affetto, schiettezza e senza peli sulla lingua. Due linguaggi diversi ma con la stessa intensità.

Le alte montagne innevate dell’Austria per molto tempo avevano sopperito all’assenza del

mare, anche il silenzio della neve ha infatti una sua capacità rilassante e rassicurante, un suo

potere di indurre all’ascolto e alla riflessione, allontanando le luci accecanti ed il rumore

assordante della nostra civiltà tecnologica. Ma Valerio non era mai riuscito a resistere a lungo

lontano dal mare. Un legame che, era certo, l’avrebbe accompagnato fino alla fine dei suoi

giorni.