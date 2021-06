Positano, venerdì 18 giugno la forza dei positanesi, al Fly Lounge Bar e Rada Beach Bistrot

Positano, costiera amalfitana. Venerdì 18 giugno appuntamento imperdibile con Brunset by Music on The Rocks con la collaborazione tra Fly Lounge Bar e Rada Beach Bistrot, a partire dalle ore 12.00 e fino alla mezzanotte con la presenza di Tiffany Romano, Piero Alena Band, DJ Mario Iovieno e Lill8.

Venerdì 18 Brunset, la forza di Positano e dei positanesi. Una grande serata nel nome di Positano, la musica è vita, Positano è viva, dal grande dj Mario Iovieno e Lill8 alla straordinaria draq queen Tiffany Romano

Obbligatoria la prenotazione ai numeri 089.875874 – 338.4138123

Un’occasione per vivere delle ore di relax e divertimento, il tutto in una cornice unica e spettacolare, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.