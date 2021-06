Positano, tornano i turisti. La Spiaggia Grande ed il molo si riempiono di voci e colori

Positano. Una domenica tipicamente estiva nella città verticale con la spiaggia ed il molo che vedono il ritorno dei turisti. Una ripartenza tanto attesa e che ci auguriamo possa essere l’inizio di una stagione turistica all’insegna della quasi normalità con una città che finalmente torna ad animarsi di voci e di colori.

Nei locali sulla Spiaggia Grande in tanti hanno approfittato per gustare un aperitivo, un gelato, una pizza o qualche altra delizia per il palato godendosi la partita dell’Italia sugli schermi appositamente predisposti, con la gioia di poter tifare tutti insieme la nostra nazionale.

Da domani la Campania diventa zona bianca e questo sicuramente è un ottimo segnale di ripresa che va accolto e vissuto sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid che oramai conosciamo benissimo e che, unitamente al prosieguo della campagna vaccinale, potranno garantirci un’estate tranquilla.