Positano: tentativi di truffe telefoniche agli anziani. Continuano gli spiacevoli episodi di tentate truffe agli anziani. Anche a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, i malviventi telefonano gli ignari anziani cercando di raggirarli con la cosiddetta truffa del finto corriere.

La dinamica è sempre quella più comune: alla vittima arriva una telefonata da parte del malintenzionato che, fingendosi un parente (solitamente un figlio o un nipote) dichiara che un pacco è in arrivo e vi è quindi bisogno di soldi per pagarlo. A quel punto si invita l’anziano a consegnarli al fantomatico falso corriere.

Purtroppo truffe del genere sono sempre più frequenti e, spesso, sono effettuate da persone che conoscono i malcapitati. Queste, sono messe in atto da persone che approfittano della debolezza e della buona fede delle persone anziane che si rivelano facili vittime da raggirare. È importante invitare gli anziani a prestare sempre la massima attenzione e, nel caso di telefonate o visite sospette, contattare immediatamente le forze dell’ordine e chiamare un parente per segnalare quanto sta accadendo. In ogni caso non accettare mai dei pacchi per i quali è previsto un pagamento.