Positano. Ha preso il via questa sera, martedì 15 giugno, il festival letterario “Il mondo che verrà” a cura di Nicola Lagioia e promosso dalla Fondazione De Sanctis. Questa prima edizione della rassegna terminerà il 20 giugno e prevede molti appuntamenti di grande interesse con tantissimi protagonisti per conversare e raccontare.

Stasera alle 21.15, sul Sagrato della Chiesa Madre – Piazza Flavio Gioia, conversazione con lo scrittore Javier Cercas, presentato da Nicola Lagioia. Raffaele Palumbo Mosca intervista lo scrittore sul suo ultimo libro che si intitola “Indipendenza” ed è praticamente la nuova vita di Javier Cercas che dopo aver scritto tutta una serie di romanzi storici e romanzi saggio si è dato in maniera molto articolata, da autore complesso come lui, al genere del noir che diventa uno spunto per affrontare i temi storici.