Positano sotto la pioggia, Amalfi e Capri stop vie del mare, Piano di Sorrento black out e a Roma nubifragio. Una pioggia intensa nella perla della Costiera amalfitana ha spopolato spiaggia e strade, anche rinviato eventi, come quello della Peroni sulla Scogliera. Fra Amalfi e Capri stop momentaneo alle vie del mare, mentre a Piano di Sorrento e in Penisola Sorrentina si segnalano black out. Pioggia a Napoli e Salerno in Campania, ma a Roma c’è addirittura un nubifragio. Problemi con la viabilità con piccoli incidenti ai ciclomotori sulla S.S. 163A dopo aggiornamenti