Positano si trasforma nel set perfetto per il nuovo spot della Peroni

Positano si è trasformata quest’oggi nella cornice perfetta per il nuovo spot della Peroni che sarà poi trasmesso a livello internazionale, come anticipato da Positanonews. Una bellissima vetrina per città verticale che si prepara a vivere un’estate all’insegna della rinascita dopo il periodo buio legato all’emergenza sanitaria da Covid.

L’allegria dei tanti ragazzi protagonisti dello spot ha colorato la stradina che costeggia la Spiaggia Grande tra la curiosità dei bagnanti e delle persone presenti.

Le riprese si son dovute forzatamente interrompere a causa dell’improvviso temporale che si è abbattuto sulla costiera ma fortunatamente dopo poco il sole è tornato a splendere consentendo la ripresa del lavoro.