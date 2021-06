Positano: ripartono le vie del mare, il primo traghetto da Salerno ed Amalfi. È oramai ufficiale: la banchina di approdo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è tornata agibile ed oggi, sabato 12 giugno 2021, sono finalmente ripartite le vie del mare!

Si tratta di una ripartenza fondamentale per la ripartenza della stagione turistica, in quanto le vie del mare sono proprio uno dei modi favoriti da persone di ogni luogo per giungere a Positano.

Foto 3 di 3





Proprio ieri mattina la Regione Campania aveva comunicato la conclusione dei lavori di riparazione e messa in sicurezza del molo, ed immediatamente è stata emessa l’ordinanza sindacale di revoca di inagibilità del molo. “Fermo restando – ha dichiarato il primo cittadino della città verticale – che ad ottobre, a conclusione della stagione estiva, saranno programmati nuovi lavori per rafforzare i punti più esposti e programmare un restyling generale”.

E, dunque, abbiamo finalmente potuto ammirare il primo traghetto da Salerno ed Amalfi giungere questa mattina fino al molo di Positano.