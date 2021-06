Positano riparte, la bellezza dello stabilimento dei Fratelli Grassi a Fornillo

Positano è oramai pronta per l’estate e per accogliere i turisti che decideranno di trascorrere le loro vacanze nella perla della costiera amalfitana. Per il ponte del 2 giugno non mancano i turisti, come evidenziato dal servizio andato in onda durante il Talk show “Stasera Italia” su Reta 4. Tra gli stabilimenti balneari ricordiamo quello dei Fratelli Grassi sulla splendida Spiaggia di Fornillo. I proprietari si dichiarano fiduciosi nel nel futuro: “Abbiamo già le prime due file degli ombrelloni prenotati. Aspettiamo tempi migliori ma siamo contenti”.