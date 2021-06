Positano: riaperto il molo, ma ancora non agibile. Lunedì la decisione

Positano: riaperto il molo, ma ancora non agibile. Sembra stiano per terminare le difficoltà di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, e del suo molo. La ripresa dell’attività del molo, a quanto pare, sarà decisa in un incontro delle autorità previsto per lunedì 7 giugno.

Dopo le varie vicissitudini in cui è stata coinvolta la Regione Campania, e la mancata consegna dei lavori che avevano causato le proteste non solo degli armatori e delle società di navigazione, ma anche degli stessi cittadini positanesi, il molo è stato riaperto.

Sebbene questo non sia ancora agibile, si tratta di un passo avanti per le vie del mare, attualmente in difficoltà.

Foto: Giuseppe Di Martino