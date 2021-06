Positano: pulizia straordinaria delle strade a Montepertuso. Divieto di sosta dal 27 giugno. Qui i dettagli

Con Ordinanza n.11 del 25 giugno del Comando di Polizia Municipale, il Comune di Positano ha disposto quanto segue:

Considerato che nei giorni del I° e del 2 luglio 2021 si svolgono in questo Comune, presso la frazione Montepertuso, i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, cui partecipano un cospicuo numero di fedeli e turisti in genere;

Considerato che in previsione di tali eventi esistono le seguenti necessità: – procedere ad una pulizia straordinaria delle strade cittadine interessate dall’evento; – procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale; – impegnare la carreggiata stradale pubblica, al fine di poter consentire la normale circolazione pedonale;

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento della manifestazione, fluidificare il traffico veicolare, nonché per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevedere un diverso dispositivo di traffico sulle vie interessate dalla manifestazione.

ORDINA

dalle ore 07.00 del giorno 27/06/2021 alle ore 24,00 del giorno 05/07/2021,

il divieto di sosta, con rimozione per tutti i veicoli, lungo i seguenti tratti Stradali

Via Mons. Vito Talamo dal civico n.43 fino a Via Tagliata n. 23, Traversa 1^ di Via Pestella dall’incrocio con la S.P. 425 – Via Mons. Vito Talamo – sino all’ingresso al piano terra del Campo Sportivo De Sica; Aree di parcheggio annesse al Campo Sportivo Comunale De Sica.

Si autorizza la sosta per tutte le categorie di veicoli, a partire dal 27.06.2021, dalle ore 07,00 al 05.07.2021, ore 24,00 nel campo sportivo “V. De Sica”.