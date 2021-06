Positano: problemi con gli NCC abusivi per il Sentiero degli Dei

Positano , Costiera amalfitana : problemi con gli NCC abusivi per il Sentiero degli Dei. Per Positano, la perla della Costiera Amalfitana, quello di ora è il momento della ripresa, con l’allentamento della norme anti Covid ed il conseguente arrivo dei turisti.

Problemi, però, per quanto riguarda i taxi e gli NCC: in seguito al transito enorme di persone che arriva ad Agerola per percorrere il Sentiero degli Dei, infatti, ci si lamenta che il servizio venga offerto in maniera abusiva.

Cosa succede? In partica diversi turisti si avventurano fino ad Agerola, per poi cercare un taxi o un NCC. Sul luogo, questi ultimi dovrebbero andarci solo su chiamata, mentre invece si trovano già lì abusivamente. Questa situazione sta provocando momenti di forte tensione.