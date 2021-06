Positano, presentato il festival “Il Mondo che Verrà” al Premio De Sanctis

Roma / Positano . Si é conclusa la cerimonia del “Premio De Sanctis Europa”, tenutasi con la sua prima edizione presso il Palazzo della Farnesina, casa dell’Italia nel mondo. Due illustre personalità, quali la Dott.ssa Fabiola Gianotti e il Maestro Riccardo Muti sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento, in quanto modelli di unione tra arte, scienza e creatività.

Presenti alla cerimonia, il Sindaco Dott. Giuseppe Guida in rappresentanza di tutta l’amministrazione, e il Consigliere Giuseppe Vespoli, delegato alle manifestazioni e al turismo, onorati di aver preso parte all’incontro.

Con la presenza delle varie autorità, dei ministri Mariastella Gelmini, Luigi Di Maio, Patrizio Bianchi e On. Gianni Letta, si é altresì annunciata ufficialmente l’inaugurazione del Festival della Letteratura “Positano Racconta – Il Mondo che Verrà”, che prenderà il via il 15 Giugno, dove più di quaranta scrittori si incontreranno con il pubblico in diverse location e con vari appuntamenti, per cercare di immaginare insieme come potrà essere il mondo futuro a seguito dell’esperienza terribile vissuta a causa della pandemia. Occasioni di incontro dove si avrà la possibilità di confrontarsi su temi attuali e sviluppare idee, proposte ed opinioni. Positano, scelta quale uno dei posti più belli d’Italia, é pronta ad essere la base culturale e turistica di ripartenza a 360 gradi.