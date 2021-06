Positano-Praiano, l’IC “Lucantonio Porzio” aderisce al progetto “Un manifesto per Dante”

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte del Sommo Poeta, l’IC “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano ha aderito al progetto “Un Manifesto per Dante” promosso dal Liceo Genoino di Cava de’ Tirreni in collaborazione con l’Associazione Lectura Dantis Metelliana. L’IC “Lucantonio Porzio” è venuto a conoscenza dal progetto all’interno della rete “Li.Sa.Ca.” (Liberi Saperi Campania), di cui fa parte. L’Associazione di Promozione Sociale, da circa cinquant’anni organizza la lettura di tutti i canti della Divina Commedia nella città di Cava de’ Tirreni (SA). Ogni Istituto è stato invitato a rappresentare un verso dantesco con un manifesto.

Sono state coinvolte nel progetto le tre classi seconde della scuola secondaria di I grado dell’istituto. Gli alunni hanno lavorato per l’intero secondo quadrimestre, parallelamente alla conoscenza della Divina Commedia.

Il verso da noi scelto “E caddi come corpo morto cade” (Inf., V, 142) è stato studiato, analizzato e attualizzato, sulla base del commento fornito dall’Associazione.

Due alunni per ciascuna classe hanno memorizzato terzine delle tre cantiche da recitare durante l’evento “Divina Commedia Opera Musical” organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Positano, di cui è stato girato un videoclip.

Il progetto ha richiesto alle scuole aderenti di rappresentare il verso attraverso la realizzazione di un manifesto, cosa non facile per il livello scolare, ma i ragazzini se la sono cavata egregiamente! Il manifesto scelto dalla giuria è l’ennesimo messaggio contro la violenza sulle donne.

L’IC Lucantonio-Porzio ha realizzato la mostra dei manifesti presso la scuola secondaria di I grado di Positano e per favorirne la conoscenza ha anche preparato una versione virtuale che potete vedere al seguente indirizzo https://vimeo.com/showcase/8560942