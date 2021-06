Giornalista lo è chi davvero consuma la suola delle scarpe, in questo caso le ruote dello scooter, così come ogni domenica giriamo fra Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina mentre gli altri rincorrono i click o demenziali post su facebook e la cosa bella è ricevere anche i complimenti da chi pensava che “Giornalista terrorista” , dalle scritte che si vedono, prima che gionalisti siamo cittadini e uomini con il senso civico, prima prestiamo aiuto e poi facciamo la cronaca che non è mai fine a se stessa, perchè questi pericoli si possono evitare

Positano / Piano di Sorrento, auto finisce fuori strada. Sempre sulla notizia Positanonews, sopratutto quando si tratta di viabilità per segnalare i pericoli, questa volta si tratta di un bravissimo musicista e rapper emergente “Pablò” che veniva dalla perla della Costiera amalfitana per tornare a Napoli . Questa volta non si tratta di un incidente, oramai quotidiano fra Positano e Tordigliano, il lembo del Comune di Vico Equense, ma dell’auto finita fuori strada. Non è la prima volta sulla SS163. Abbiamo chiesto all’ANAS più volte di intervenire sui pericoli, l’olio sull’asfalto dopo gli incidenti, troppa velocità, caos a Tordigliano e poi anche per le delimitazioni delle carreggiate. Ben altri due casi nei giorni scorsi, uno ai Colli di San Pietro, dove l’auto si è ritrovata per errore a scendere verso Via Lamaro zona Silenzio Cantatore distruggendosi, e poi una nella discesa di fronte ai Galli di fronte al “Pino Sentinella” del WWF, anche li disagi per riuscire a far ripartire l’auto con danni ovviamente. E’ stato piacevole il commento del rapper quando ha visto che non ci siamo limitati a fare il video ma ad assisterli ed aiutarli, seppur minimamente “Non tutti sono giornalisti terroristi, ci sono anche i bravi.. ” . Complimenti anche alla coppia di turisti che si è fermata a trainarli dal pericolo e tanti auguri e in bocca al lupo a “Pablò” con l’accento…