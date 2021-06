Positano: pericolo nei pressi del cantiere in via Mons. Saverio Cinque, acqua in strada

Pericolo per la circolazione a Positano, in via Mons. Saverio Cinque, la strada della Costa d’ Amalfi , di proprietà della provincia di Salerno, che porta a Montepertuso . Nel pieno della curva in località “Acquolella”, la strada risulta essere invasa da litri d’acqua che provengono dal cantiere dell’Ausino.

Ricordiamo che l’ente idrico che gestisce i rifornimenti dalla costiera amalfitana alla provincia di Salerno e fino a Cava de’ Tirreni, è al lavoro nel rintracciare una sorgente d’acqua. Stando a quanto appreso, tuttavia, l’origine dell’acqua in strada non risulta essere la sorgente.

Si raccomanda la massima prudenza agli utenti della strada per transitare nel tratto interessato, anche se, al momento, pare essersi ridotta la quantità d’acqua riversatasi in strada. Ricordiamo che sul posto c’è anche un semaforo.