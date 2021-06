Positano. Ancora un bellissimo appuntamento con la manifestazione “Vicoli in Arte”. Tornano questa sera ad incorniciare con la loro musica i vicoli di Positano i “Sud Medina” nuovamente in formazione quartetto, differentemente da quanto anticipato.

Li incontreremo dalle ore 20:30 presso la Passeggiata Nureev per poi proseguire anche su via Regina Giovanna, Piazzetta Amerigo Vespucci e tutto il lungo mare. Non mancate!