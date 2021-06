Positano, mercoledì 23 giugno “Vicoli in arte” con lo spettacolo “That’s Amore”

Positano, costiera amalfitana. Riprendono gli appuntamenti di “Vicoli in Arte”. Domani, mercoledì 23 Giugno, alle ore 20:30 sul Sagrato della Chiesa Madre ci sarà “That’s Amore – Spettacolo teatrale e musicale con le più belle canzoni italiane e napoletane”.

Una serata assolutamente da non perdere per vivere qualche ora piacevole in compagnia di ottima musica.

Ingresso gratuito con prenotazione ai numeri 0898122535 / 3349118563